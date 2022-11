Partizani fiton me Bylisin

20:42 14/11/2022

Të kuqtë barazohen me pikë me Tiranën

Partizani fitoi 2 – 1 me Bylisin të hënën për javën e 12 të kampionatit. Skuka ishte protagonist me 2 gola për të kuqtë që u barazuan me pikë me Tiranën kryesuese.

Erzeni fitoi po 2 – 1 me përmbysje takimin me Teutën.

Ekipi shijakas është në zonën e kupave të Europës, ndërsa ai durrsak në fund të renditjes. Superiorja do të qëndrojë pushim për rreth 1 muaj për shkak të Botërorit.

Tv Klan