Partizani fiton ndaj Teutës, të kuqtë gjejnë suksesin pas 100 minutash lojë - Tv Klan

Partizani fiton ndaj Teutës, të kuqtë gjejnë suksesin pas 100 minutash lojë

21:00 26/11/2021

Dramatike në Elbasan Arena. Pas 100 minutave lojë partizani mori fitoren e dytë të sezonit dhe ndaj një kundërshtari të rëndësishëm si kampionët në fuqi të Teutës. Ishin durrsakët që zhbllokuan rezultatin në mesin e pjesës së parë me Gorgiev.

Goli u konfirmua disa minuta më vonë me VAR. Të kuqtë u hodhën në sulm, por edhe pas 4 minutash shtesë të pjesës së parë nuk arritën të shënonin. Megjithëse në kushte të rënduara atmosferike për shkak të reshjeve, pjesa dytë e ndeshjes ishte po aq e flaktë dhe me ritëm, raste për shënim nga të dy krahët.

Në minutën e 86 Marku i Partizanit dhe Aleksi i Teutës u ndëshkuan me të kuq pas përplasjes me njëri-tjetrin. Ishin minutat e fundit të ndeshjes dhe dukej se Teuta po e mbyllte me sukses, pir të kuqtë fituan një 11-metërsh. Stenio Junior u tregua i saktë. Ishte minuta e 90. Gjyqtari akordoi edhe 6 të tjera shtesë dhe Partizani shfaqi karakterin më të ashpër të mundshëm sportiv deri sa në sekondat e fundit gjeti fitoren me golin e Tedi Cares.

Ashtu siç kishin deklaruar para ndeshjes, Partizani qëndrojë i bashkuar deri në fund për të marrë fitoren e dytë të sezonit por atë që ndoshta do të rezultojë pikë kthese drejt vendeve të para të renditjes.

Tv Klan