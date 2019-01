Partizani gati për miqësoren e parë

Partizani vijon në ditën e katërt të fazës përgatitore në Antalya. Lajmet nga Turqia bëjnë të ditur se dy prurjet e reja, Jusufi dhe Hyseni, po ambientohen shpejt me grupin e lojtarëve.

Skuadra pret edhe përforcime të tjera veçanërisht në sulm. Jo pak të rëndësishëm janë edhe mbrojtësit. Një prej tyre është edhe Renato Arapi, madje burime nga klubi thonë se bisedimet po vazhdojnë dhe janë në rrugën e duhur. Aktualisht ai është i angazhuar me klubin e ligës së dytë turke Afjet Afyonspor, por duket se për vazhdimin e sezonit nuk do të jetë më pjesë.

Arapi po gjurmohet edhe nga Teuta që gjithashtu ka besim se do të bindë lojtarin te nënshkruajë për pjesën e mbetur të kampionatit. Këtë të mërkurë Partizani do të luajë miqësoren e parë të Antalyas me Sivasspor, ndërsa do ta mbyllin minifazën përgatitore me miqësoren që siguruan me Dinamon e Zagrebit.

Tv Klan