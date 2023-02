Partizani i bashkohet Tiranës në krye

23:20 18/02/2023

Fitore edhe për Teutën dhe Bylisin

Partizani u barazua me pikë me Tiranën kryesuese në pritje të ndeshjeve të tjera të javës së 22. Të kuqtë fituan 3-0 sfidën me Erzenin të shtunën në kryeqytet. Partizani arriti sukses edhe pse mbeti me 10 lojtarë, pasi Gueje u largua me karton të kuq pas 5 minutash lojë.

Golat e Rrapajt në fund të pjesës së parë dhe Da Silvas e Hotit në të dytën vendosën përballjen. Në ndeshjet e tjera të së shtunës, Teuta fitoi 1-0 përballjen direkte me Kukësin për mbijetesën. Gruda shënoi golin e vetëm të takimit në minutën e së 26-të, duke larguar durrsakët nga zona e rënies ndërsa Kukësi është ende në rrezik.

Edhe Bylisi arriti një fitore me vlerë për mbijetesën në fushën e Laçit. Mallakastriotët mundën kurbinasit po me rezultatin 1-0. Pas rasteve në pjesën e parë goli Ruçit në të dytën vendosi takimin.

