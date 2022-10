Partizani, “kampion” i fazës së parë

23:29 21/10/2022

Mundi 4 me 1 Teutën. Vllaznia fiton me Bylysin

Partizani e mbylli fazën e parë në krye të renditjes. Të kuqtë fituan 4 – 1 sfidën e javës së nëntë me Teutën e luajtur të premten në Durrës. Partizani e nisi menjëherë në sulm dhe Hoti realizoi pas vetëm 2 minutash lojë.

Gruda barazoi përkohësisht për vendasit, por vendosmëria e miqve solli edhe dy gola para pushimit me Da Silvën dhe sërish Hotin. Në të dytën Skuka siguroi akoma më shumë suksesin e ekipit kryeqytetas që tani ka 19 pikë. Vllaznia u ngjit në zonën e kupave të Europës me fitoren 2 – 1 me Bylisin në Shkodër.

Marku dhe Jonuzi realizuan për vendasit, ndërsa goli i Kaçorrit për mallakastriotët ishte vetëm për statistikë. Për Bylisin, kjo është humbja e tretë radhazi në kampionat.

