Partizani kap Tiranën, zhyt Kastriotin drejt Kategorisë së Dytë

22:22 19/03/2023

Hapi fals në Ballsh i Tiranës është shfrytëzuar në maksimum nga Partizani. Të kuqtë triumfuan pa shumë probleme 4-1 ndaj Kastriotit, në një takim të zgjidhur që në pjesën e parë.

Skuadra e Colellës ishte më e qartë në fushë, duke dominuar dhe goditur në momentet vendimtare kundërshtarin. Pavarësisht rasteve të shumta duhej të vinte minuta e 35-të që Partizani të gjente rrjetën. Ishte Tedi Cara ai që kaloi në epërsi skuadrën kryeqytetase, kjo falë edhe një gabimi në ndërhyrjen e portierit mik.

Goli u duk se goditi psikologjikisht krutanët, që u detyruan të nxirrnin sërish topin nga fundi i rrjetës. Në zhvillimet e një goditje nga këndi, Matondo gjeti në këmbë një top në hyrje të zonës për të lëshuar një silurë të vërtetë drejt portës. Kur gjithçka po i drejtohej pushimit mes pjesëve, Kastrioti shkurtoi diferencat me Mihanën.

Por spektakli nuk kishte përfunduar, pasi Selmani shënoi sërish në portën e Salit dhe e dërgoi Partizanin në dhomat e zhveshjeve në avantazhin e dy golave.

Në fraksionin e dytë, Partizani mendoi më shumë për të menaxhuar avantazhin, gjithsesi i këtij mendimi nuk ishte Mba që shënoi golin e katërt dhe atë të fitores. Me këtë 3 pikësh, Partizani merr kreun për shkak të golavarazhit me 44 pikë, aq sa Tirana, ndërsa Kastrioti gozhdohet në fund me 24 pikë më pak.

