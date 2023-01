Partizani kërkon “arratinë”

17:46 20/01/2023

Colella: Kastrioti një rival i fortë, merkato e Janarit duhet ndaluar

Partizani kërkon të harrojë sa më shpejt humbjen e shkuar ndaj Vllaznisë, teksa ndaj Kastriotit do kërkojnë maksimumin. Trajneri i të kuqve, Giovanni Colella e ka cilësuar kundërshtarin si tepër të fortë dhe të vështirë.



“Humbja ndaj Vllaznisë nuk është një disfatë, por një ndeshje e humbur. Disfata është ajo e Atalantës që mundi Salernitanën. Çdo ndeshje duhet ta fitosh, të provosh ta fitosh. Nuk ka rëndësi nëse është Kastrioti, Vllaznia apo dikush tjetër. Në mendjen e ekipit tim është më mirë të kenë një pikë avantazh sesa katër. Ndaj Kastriotit nuk do jetë vetëm një betejë për kreun, pasi krutanët janë një skuadër që luan shumë fort”.



Colella ka kritika për faktin që kampionati luhet në periudhë merkatoje, pasi kjo shpërqëndron lojtarët.



“Mendoj se në çdo vend të botës, merkato duhet mbyllur kur luhet kampionati. Është një gjë të cilën në Itali e diskutojnë prej 30 vitesh. Është absolutisht idiotësi që merkato është e hapur kur luhet kampionati. Është një rregull që duhet ndryshuar.”



Aktualisht Partizani mban vendin e parë me 29 pikë, ndërsa Kastrioti i shtati me 18 pikë.

