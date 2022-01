Partizani kërkon kthesën me Egnatian

19:27 15/01/2022

Mehmeti: Na duhen edhe tifozët që të dalim nga kjo situatë

Dritan Mehmeti do të ketë debutimin si trajner i Partizanit ndaj Egnatias të dielën në Rrogozhinë. Për të rikthyer optimizmin ai tregon se ku ka punuar me ekipin që vitin e kaluar e mbylli me humbje në derbin me Tiranën.

“Kemi ndryshuar sa i përket mentalitetit dhe entuziazmit. E rëndësishme është të ndryshojmë edhe marrëdhënien me tifozët dhe të dalim nga kjo situatë të gjithë bashkë”.

Teuta kampione në fuqi nuk mori atë që synonte në 15 javët e para të kampionatit. Trajneri Edi Martini pranon që kanë gabuar, por mendon se ka ardhur momenti që të marrin rezultate.

“Kemi bërë shumë gabime në pjesën e parë të sezonit dhe nuk na lejohen më. Duhet të jemi të përqendruar në çdo ndeshje për t’i marrë maksimumin. Gjendja e ekipit është mjaft e mirë. Skuadra ka treguar grintë dhe entuziazëm në stërvitje”.

Teuta do të luajë me Kastriotin po të dielën. Java e 16 do të zhvillojë të mërkurën ndeshjen e fundit, atë mes Kukësit dhe Dinamos.

