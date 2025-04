Partizani është ekipi i fundit që bëhet pjesë e Final Four, Tirana do të luajë ndeshjen play out, ndërsa Skënderbeu dhe Laçi zbritën në Kategorinë e Parë.

Java e fundit e Superiores përcaktoi këto verdikte. Partizani siguroi pjesëmarrjen në finalet për titullin kampion duke iu bashkuar, Egnatias, Vllaznisë dhe Dinamos, që do të presin shortin. Fitorja 2 – 0 ndaj rivalit direkt Elbasanit të dielën në kryeqytetit ishte vendimtare, duke siguruar edhe një vend në kupat e Europës.

Tirana do të ketë shansin për ndeshjen shtesë pas suksesit 2 – 0 në derbin me Dinamon. Bardheblutë do të luajnë me fituesin e takimit Besa – Pogradeci për të vendosur skuadrën që do të luajë sezonin e ardhshëm në Superiore.

Bylisi mundi 2 – 1 Skënderbeun, ndërsa me të njëjtin rezultat Teuta fitoi me Egnatian. Sfida Vllaznia – Laçi u mbyll në barazim 1 – 1.

Final Four që do të përcaktojë edhe ekipin kampion për këtë sezon do të zhvillohet nga 4 deri 12 maj.

