Partizani mban hapin e Tiranës

22:39 23/04/2023

Kastrioti shpreson ende te mbijetesa

Partizani fitoi 2-1 me Bylisin në shtëpi dhe ruan distancën prej 5 pikësh me Tiranën kryesuese. Në ndeshjen e javës së 30, që u zhvillua në kompleksin e të kuqve, vendasit kaluan në avantazh në minutën e 18’ me një supergol nga Rrapaj. Por ballshiotët barazuan në të 34 me Eskerdinja.

Në fillimin e së dytës Rrapaj pëson një ndërhyrje të gabuar në zonë. Da Silva e kthen penalltinë në gol. Partizani vazhdon të qëndrojë në vendin e dytë, 5 pikë larg Tiranës kryesues, ndërsa Bylisi vazhdon të jetë në vendin e 9 të renditjes që e zbret në Kategorinë e Parë.

Kastrioti ka ende shpresë për mbijetesë pasi ia lejon matematika. Për javën e 30 të kampionatit, Krutanët morën një fitore me peshë përballë Kukësit. Skuadra e Hallaçit sulmoi që në nisje të ndeshjes, por ishte e pafat teksa goditi dy herë shtyllën.

Përfituan krutanët që kaluan në avantazh me Santiago Selmanin në minutën e 28. Kastrioti mendoi më pas të administronte rezultatin, duke e lënë Kukësin pranë zonës së ftohtë.

