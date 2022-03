Partizani mendon për sezonin e ri, kontakton Brdaric

22:40 16/03/2022

Thomas Brdaric u largua nga stoli i Vllaznisë pas një viti e gjysmë në pankinën e shkodranëve. Kroato-gjermani ndërpreu marrëveshjen me kuqeblutë, por duket se e ardhmja e tij do të jetë sërish në Superligën shqiptare.

Partizani ka shfaqur interes për të firmosur me 47-vjeçarin, kjo e ndikuar edhe nga fati i trajnerit Dritan Mehmeti. Tekniku aktual i të kuqve ka një besim në stolin kryeqytetas deri në fund të sezonit dhe gjatë verës, presidenca do të ulet për të biseduar me një trajner të ri.

Brdaric duket se është i zgjedhuri. Ish-trajneri i Vllaznisë u ambientua mjaft mirë në elitën e futbollit shqiptar dhe kjo shtyn akoma dhe më shumë skuadrën e Partizanit për të firmosur me 47-vjeçarin. Brdaric besohet se do i pëlqente kjo ide, edhe pse bisedimet janë ende në fazë fillestare. Ditët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për kryqëzimin e rrugëve të dy palëve.

