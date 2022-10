Partizani ndalet nga Kastrioti, fiton Tirana

23:25 16/10/2022

Barazim në sfidën mes Laçit dhe Vllaznisë

Nuk munguan rezultatet surprizë në javën e 8-të të Superligës. Partizani kryesues u ndal në një barazim pa gola në përballë Kastriotit. Të kuqtë goditën edhe një shtyllë, por pa mundur të gjejnë rrjetën.

Ndërsa Tirana mori fitoren ndaj Bylisit, në një transfertë delikate dhe të vështirë. Një sukses që i mban bardheblutë në objektivin e titullit. Pjesa e parë ishte pa gola, me pak raste dhe me shumë kujdes nga të dyja skuadrat. Edhe e dyta filloi me të njëjtin ritëm. Por në 20 minutat e fundit u kërkua më shumë. Në minutën e 79-të, Tirana arriti të zhbllokojë sfidën me anë të Hasanit.

Mes Laçit dhe Vllaznisë nuk pati fitues, me sfidën që përfundoi në barazim 1-1. Kurbinasit shënuan me Adeleke ndërsa shkodranët barazuan me Markun. Partizani mbetet në krye të renditjes me 16 pikë i ndjekur nga Tirana që falë fitores shkurtoi diferencën ne vetëm 1 pikë.

