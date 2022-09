Partizani në prag të ndeshjes me Bylisin

16:18 03/09/2022

Colella me vlerësime dhe kritika për lojtarët

Për javën e tretë të kampionatit Partizani do të udhëtojë drejt Ballshit në ndeshjen e vështirë me Bylisin. Tekniku italian i të kuqve duket i kënaqur me skuadrën edhe pse ka patur pak ditë për të përgatitur këtë ndeshje.

“Ajo që është më e rëndësishme është që skuadra ka përqëndrimin e duhur dhe grintën që unë kërkoj. Duke parë që kemi grumbulluar 6 pikë jam akoma edhe më i kënaqur”.

Gjithësesi ka edhe diçka që për Colella duhet patur kujdes.

“Euforia është vërtet një problem. Nuk është një skuadër eksperte që të mund të menaxhojë situata të tilla të kampionatit, por do të mësojë”.

Partizani është një skuadër e kompletuar tashmë. Në javët që vijnë tekniku pret që futbollistët të bëjënë më të mirën në arritjen e objektivit të sezonit.

