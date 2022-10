Partizani në transfertë delikate ndaj Egnatias

Shpërndaje







17:00 29/10/2022

Tirana – Kukësi, ka rivalitet për Europën

Me synimin jo vetëm për të ruajtur kreun, por edhe për të mbajtur largësinë me ndjekësit, Partizani do të udhëtojë në Rrogozhinë për ndeshjen me Egnatian. Trajneri i të kuqve Giovanni Colella, pret një ndeshje të fortë.

“Kur luajnë me Partizanin japin 100% e tyre për të marrë rezultatin pozitiv. Egnatia është një nga skuadrat që më ka pëlqyer më shumë, por nuk kam ndonjë formulë të veçantë për të fituar ndeshjen. Një trajner futbolli e bën punën njësoj si çdo njeri tjetër. Ne përpiqemi që të punojmë me shumë intensitet nga java në javë”, tha Colella.

Tirana do të presë Kukësin. Edhe kjo sfidë pritet të ketë vëmendje të veçantë, jo vetëm për shkak të renditjes dhe objektivave, por edhe rivalitetit që këto skuadra kanë treguar vitet e fundit.

Kukësi gjendet në vendin e 7 të renditjes, por është skuadër që synon të paktën kupat e Europës.

Tv Klan