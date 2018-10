Partizani përballë sfidës me Kukësin

Partizani i Skënder Gegës është në krye të renditjes, por për trajnerin e të kuqve është herët për të menduar për titullin. Gega mendon të përqendrohet për ndeshjen e së hënës me Kukësin që e vlerëson, por që synon t’i marrë 3 pikët.

Skënder Gega, trajner i Partizanit :Me të gjithë ekipet do të luajmë dhe 3 herë të tjera. Është vetëm fillmi dhe duhet të jemi me këmbë në tokë. Duhet t’i respektojmë aq sa duhet, por jemi gati të japim maksimumin.

Tirana do të presë Laçin në përballen e javës së tetë që do të luhet të dielën. Fitorja me Kastriotin të mërkurën ishte vetëm një hap pozitiv, por te bardheblutë duan ta përsërisnin me kurbinasit.

Erando Karabeci, kapiten i Tiranës :Laçi është një ekip që mbrohet mirë. Është e vështirë, por do të bëjmë maksimumin e mundshëm.

Flamurtari që nuk ka patur rezultatet që kërkonte në javën e kaluara, pasi janë marrë vetëm 3 pikë në 4 ndeshjet e fundit. Trajneri Ilir Daja thotë se ndaj Kamzës do të luajnë për fitore që do t’i japë shtysë ekipit.

Ilir Daja, trajner i Flamurtarit :Do të shkojmë në Kamëz për të rikuperuar.

Java e tetë e Superligës do të luhet në dy ditë, të dielën dhe të hënën.

Tv Klan