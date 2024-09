Partizani u rikthye te fitorja në kampionat, pas tre barazimeve radhazi. Të kuqtë triumfuan me rezultatin 0-2 ndaj Egnatias, në supersfidën e javës së shtatë në Superiore.

Ismaili i dha avantazhin kryeqytetasve në minutën e 20-të, ndërsa në minutën e 60-të Bintsouka, shënoi golin e dytë, për të vulosur sfidën.

Minutat e mbetura, u menaxhuan nga Partizani, për të marrë tre pikë të rëndësishme.

Me këtë fitore, Partizani ngjitet në vendin e dytë me 12 pikë, ndërsa Egnatia zbret në vendin e tretë me 11 pikë. /tvklan.al