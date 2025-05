Partizani U-17 është fitues i Kupës së Shqipërisë, për të dytin sezon radhazi. Të kuqtë e kryeqytetit triumfuan në finale ndaj moshatarëve të Apolonisë me rezultatin 3-1.

Në “Shtëpinë e Futbollit” u zhvillua një ndeshje e luftuar nga të dyja ekipet, por pjesa e parë u mbyll me rrjeta të paprekura. Në fraksionin e dytë, “demat” gjetën avantazhin e dyfishtë brenda pak minutave.

Apolonia rihapi ndeshjen në minutën e 67-të, pasi gjeti rrugën e rrjetës me Alvin Mahmutajn, por fierakët mbetën me 10 lojtarë në minutën e 76-të, pasi Bregovina u ndëshkua me karton të kuq.

Partizani vulosi fitoren në fundin e takimit me Dion Vatën, i cili realizoi golin e tretë.

Në përfundim të kësaj sfide u zhvillua edhe ceremonia e rastit nga FSHF. Drejtori i Departamentit të Garave, Marjus Sulejmani, shpërndau medaljet për të dyja ekipet dhe i dorëzoi trofeun Partizanit U-17.

Një sezon shumë i suksesshëm për të kuqtë, që mbyllet me fitimin e dy titujve më të rëndësishëm për grupmoshën U-17, titullin kampion U-17 dhe Kupën e Shqipërisë U-17.

/tvklan.al