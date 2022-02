Partizani-Vllaznia, sfida e mesit të tabelës

22:40 18/02/2022

Luhet edhe Egnatia – Skënderbeu

Rezultatet, ndryshimet në skuadrat e Superligës, dështimet surprizë në ndeshjet kyçe e kanë bërë mjaft interesant kampionatin e futbollit.

Të gjithë kundër të gjithëve për të kapur ç’të mundin në renditje. Tek Partizani e dinë se nuk e kanë luksin për të humbur asnjë pikë kështu që nuk ka rëndësi se çfarë emri ka kundërshtari i radhës.

“Motoja ime është t’u jap besim lojtarëve, por edhe ata duhet të kenë besim ndaj njëri-tjetrit dhe forcës së grupit, sepse ne jemi Partizani dhe duhet të arrijmë maksimumin dhe nuk kemi më kohë të bëjmë hapa fals”.

Të kuqtë në mesin e tabelës do të përballen me Vllazninë që është një shkallë më lart me 5 pikë më shumë.

“Jemi në formë, jemi në formë dhe plot dëshirë. Do të shkojmë në Air Albania për të marrë fitoren. Nesër do të varet çdo gjë nga ne. Detajet do të jenë vendimtare. Nuk duhet t’u lëmë hapësira pasi kanë edhe sulmuesin Skuka që mund të shënojë në çdo moment”.

Ndeshja tjetër e së shtunës është Egnatia – Skënderbeu.

