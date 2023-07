Partizani zbret në Conference League

23:00 19/07/2023

Kundërshtari i radhës është Atlètic Club D’Escaldes

Eliminimi nga Champions League ka zhgënjyer trajnerin e Partizanit, Zoran Zekiç pasi skuadra e tij krijoi shumë raste, madje edhe fare pranë portës por nuk pati aftësi të finalizonte asnjë prej tyre. Gjithsesi, të kuqtë nuk janë shqetësuar shumë pasi do të vijojnë aventurën europiane këtë sezon, por në raundin e dytë të Conference League.

Kundërshtari i radhës do të jetë Atletik D’Eskaldes nga Andorra. Ky klub nuk është i panjohur për shqiptarët pasi dy vite më parë luajti me Teutën. Në atë kohë, durrsakët humbën ndeshjen e parë, por mundën të kualifikoheshin pasi fituan të dytën me një gol më shumë.

Përballja e parë për Partizanin do të luhet në transfertë, në Andorra më 27 Korrik, ndërsa ajo e kthimit do të zhvillohet në kryeqytet më 3 Gusht. Në letër është kundërshtar i lehtë, por duhet patur kujdes pasi këto ndeshje mund të rezultojnë edhe surpriza.

