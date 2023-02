Pas 4 produkteve shqiptare nën logon “Made in Albania”, Krifca jep lajmin e mirë: Janë 40 produkte potenciale

Shpërndaje







18:24 10/02/2023

Në një mesazh për “Rudina” në Tv Klan, ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca, përgëzoi sërish 4 prodhuesit e parë të certifikuar për produktet e tjera “Made in Albania”. Ministrja shpjegoi rëndësinë e këtij certifikimi dhe mundësitë që ofron, por po ashtu edhe sfidat e reja që dalin përpara.

Krifca shtoi se janë identifikuar 40 produkte vendase të mundshme për të ndjekur të njëjtin proces. Mes tyre ajo përmendi qepën e Drishtit, vajin eullirit kalinjot apo gështenjën e Reçit, ndërsa kërkoi që veç fermerëve, të ndihmojnë edhe strukturat lokale në këtë rrugëtim.

Frida Krifca: Tashmë me certifikimin ne kemi mundësinë që në Europë, kur të shkojmë, do të mund të shkojmë edhe me identitetin tonë të ushqimit tradicional të garantuar. Komisioni i përbërë nga njerëzit e shquar në fushën e ushqimit i cili ka bërë një punë hulumtuese në të gjithë Shqipërinë dhe në të gjithë enciklopedinë e ushqimit në Shqipëri, ka identifikuar rreth 40 produkte të cilat janë aktualisht të mundshme për t’u regjistruar. Procesi i regjistrimit siç përmenda kërkon një lloj organizimi të vetë subjeketeve dhe fermerëve për t’u bërë bashkë dhe për të qenë pjesë e një shoqërie të bashkëpunimit bujqësor kështu që krahasimisht me punën e bërë deri më tani ne do të na duhet akoma më shumë punë për të mobilizuar vetë fermerët dhe prodhuesit që të mund të kryejnë këto etapat administrative.

Ndërkohë kemi identifikuar dhe jemi në proces me qepën e Drishtit për shembull, kemi gjithashtu produkte të tjera si vaj Valmi në Elbasan, kemi vajin e ullirit kalinjot i cili është potencialisht i mundshëm për t’u regjistruar dhe për t’u certifikuar ndërkohë që kemi produkte të tjera si gështenja e Reçit apo mjalti i Reçit. Kemi një mori produktesh të tjera me të cilat ne do të punojmë në ditët në vijim dhe në muajt në vijim, por natyrisht që është një punë që duhet bërë edhe nga vetë fermerët, edhe nga bashkitë për t’i orientuar fermerët që duke u bashkuar së bashku kanë mundësinë që t’i shtojnë vlerë produkteve të tyre./tvklan.al