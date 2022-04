Pas 54 vitesh, zbulohet e vërteta tronditëse për nënën biologjike të Shegushes

14:09 10/04/2022

Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” në Tv Klan ka mbërritur momenti i së vërtetës. Pas rezultatit të ADN-së që konfirmoi se Hermondi nuk është vëllai dhe as Xhemilja nëna e saj, vërtetohet se Shegushja është ndërruar në maternitet 54 vite më parë. Në takimin me Ardit Gjebrean, zonja Naile, gruaja për të cilën Shegushja pretendon se është nëna e saj, ka pranuar të kryejë testin e ADN-së. Për më tepër, ajo ka dhënë miratimin që rezultatet e testit të bëhen publike në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan, të cilin e komunikon eksperti i ngarkuar me procedurën.

Alban Llapaj: Në përfundim të ekzaminimeve, arrijmë në këtë konkluzion: nga krahasimi i profileve gjenetikë të marra nga kampionë biologjikë të shtetaseve Naile dhe Shegushe Xhovari, arrijmë në përfundimin që këto profile paraqesin lidhjen nënë-bijë pasi kemi përputhje në të gjithë markerat e analizuar.

Ardit Gjebrea: Pra?

Alban Llapaj: Zonja Naile është nëna biologjike e zonjës Shegushe Xhovari./tvklan.al