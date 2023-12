Pas 6 vitesh Erdogan viziton Athinën

18:04 07/12/2023

“Kapitull i ri bashkëpunimi dhe zgjedhje të problemeve nëpërmjet dialogut”

Në vitin 2020 shprehej se nuk do të fliste kurrë me kryeministrin Kiriakos Mitsotakis, por presidenti turk Recep Tayyip Erdogan vizitoi këtë të enjte Athinën, kohë kur në kryqytetin grek e priti Aleksis Tsipras.

Rrugët kryesore dhe disa stacione të metrosë qëndruan të mbyllura ndërsa autokolona e Erdoganit u nis nga aeroporti drejt qëndrës së Athinës.

Erdogan u takua me Mitsotakis në Athinë, një takim që u zhvillua me dyer të mbyllura. Më pas të dy liderët mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp para gazetarëve.

Ata ranë dakord të punojnë për çështjet në të cilat të dyja vendet ndajnë pikëpamje të ndryshme , veçanërisht në detin Egje.

“Ne duam ta kthejmë Egjeun në një det paqeje dhe bashkëpunimi. Si Turqia dhe Greqia, duam të japim shembull për të gjithë botën me hapat e ndërsjellë që do të hedhim. Këtë e them hapur, nuk ka asnjë problem mes nesh që nuk mund të zgjidhet”.

Pas vitesh tensioni dhe një rreziku të afërt të konfrontimit ushtarak, aleatët e NATO-s, po kërkojnë të përmirësojnë marrëdhëniet mes tyre.

Dy liderët nënshkruan një marrëveshje të përbashkët duke u zotuar për ruajtjen e marrëdhënieve të mira .

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme që në muajt e fundit të dy vendet kanë ecur në një drejtim më të qetë. Të dyja vendet duhet të jetojnë në paqe. Ata duhet të artikulojnë dallimet e tyre, të cilat dihen, t’i diskutojnë me sinqeritet dhe të kërkojnë zgjidhje. Dhe nëse këto nuk mund të kapërcehen, ato nuk duhet të prodhojnë tensione dhe kriza.”

Athina dhe Ankaraja dëshirojnë të rrisë bashkëpunimin edhe në fushën e tregtisë.

Temë e diskutimit ishte edhe e Qipros dhe zhvillimet e fundit në Rripin e Gazës ku u bë thirrje për armëpushim.

