Pas 9 vitesh, BMW i3 do të ndërpresë prodhimin

22:32 28/01/2022

BMW i3 do të ndalojë prodhimin pas nëntë vitesh në treg. Në një intervistë me Autocar, një zëdhënës i BMW-së konfirmoi se makina me pesë dyer do të largohet nga linja e prodhimit të BMW-së në muajin Korrik.

I paraparë në formën e një makine konceptuale në 2011-ën përpara një lançimi në Mbretërinë e Bashkuar në 2013-ën, i3 ishte modeli i parë i BMW që ofronte një linjë lëvizjeje të pastër elektrike, duke i paraprirë BMW iX3 SUV më të madh, të prodhuar në Kinë, i prezantuar në 2021.

Hatchback-u i çuditshëm, me dyert e tij të pasme me mentesha të pasme dhe konstruksionin e shtrenjtë me fibra karboni, do të zëvendësohet indirekt në linjën e BMW-së nga iX1, një version elektrik i gjeneratës së tretë X1. Crossover-i me pesë vende, i vendosur të lancohej këtë vit, fillimisht ishte planifikuar të prodhohej në një fabrikë të re prodhimi në Debrecen, Hungari.

Ashtu si me X1-në e ardhshme dhe Mini Countryman-in e ri, modeli i ri i nivelit fillestar i bazohet në platformën FAAR të BMW-së – një lëvizje që sinjalizon gjithashtu fundin e prodhimit për platformën DriveLife intensive me alumin që mbështet i3./tvklan.al