Pas akuzave për sulm seksual, Woody Allen nuk do të bëjë më filma

14:25 29/06/2022

Regjisori Woody Allen, i cili është përballur me një reagim të ashpër në Hollywood lidhur me një akuzë për sulm seksual nga vajza e tij e adoptuar, ka deklaruar se do të xhirojë një film të ri në Paris këtë vjeshtë dhe se mund të jetë i fundit i tij.

Allen, 86 vjeç, foli në një intervistë të rrallë për aktorin Alec Baldwin për karrierën e tij dhe librin e tij të ri “Zero Gravity”, një përmbledhje esesh humori. Ai nuk dha detaje rreth filmit të tij të ardhshëm, i cili do të ishte i 50-ti i tij.

Regjisori katër herë fitues i Oskarit i “Annie Hall” dhe komedive të tjera ka mohuar vazhdimisht akuzat se ai ngacmoi vajzën e tij të adoptuar, Dylan Farrow, në vitin 1992. Shumë të famshëm dhe drejtues në Hollywood u distancuan nga Allen pasi lëvizja #MeToo u bë globale në 2017.

Baldwin, i cili është shfaqur në tre nga filmat e Allen, nuk e ngriti temën gjatë intervistës, e cila u transmetua drejtpërdrejt në faqen e Baldëin në Instagram.

Më pas aktori shkroi në Instagram se ai kishte “Zero interes në gjykimet dhe postimet e askujt” në lidhje me intervistën e tij të planifikuar.

Filmi i fundit i Baldwin, “Rust”, përfundoi në tragjedi kur një armë që ai mbante në duar, qëlloi drejtpërdrejt që vrau kineasten Halyna Hutchins. Alec u shpreh në atë kohë se ishte “zemërthyer” nga incidenti.

