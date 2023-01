Pas Berishës, PS dorëzon anëtarët e KZAZ-ve

16:19 28/01/2023

Komisionerët i dorëzoi në KQZ edhe Partia e Lirisë, Alibeaj pritet të hënën

Anëtarët e KZAZ-ve për garën e 14 Majit do të krijojë përplasjen e radhës brenda PD-së. Sali Berisha ishte i pari që çoi emrat në KQZ, ndërsa grupi i Alibeajt pritet ti dorëzojë ditën e hënë.

Këtë të shtunë, emrat e komisionerëve i kanë dorëzuar edhe Partia Socialiste dhe ajo e Lirisë, të cilat nuk kanë asnjë garë në këtë proces.

Emrat janë protokolluar nga administrata e KQZ, por pranimi i tyre do të vendoset në seancë publike nga kryekomisioneri Ilirjan Celibashi. Në kushtet kur në emër të PD do të ketë dy propozime, kryekomisioneri pritet t’i drejtohet Gjykatës së Tiranës, për të marrë përgjigjen se kush mes tyre është organi drejtues i Partisë Demokratike.

Sipas shortit të hedhur në KQZ, Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor me numër çift do t’i drejtojë Partia Socialiste, dhe ato me numër tek Partia Demokratike. Ndërkohë anëtarët e KZAZ-ve do të ndahen 2 PS, 2 PD, 1 PSD e Tom Doshit dhe 1 anëtar nga Partia e Lirisë.

Klan News