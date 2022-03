Pas debateve të forta me vajzat, Kristi ngrihet dhe largohet nga Love Story

21:51 21/03/2022

Pas debatit për sjelljet dhe deklaratat e vazhdueshme të Kristit, një prej fronistëve të spektaklit “Love Story” në Tv Klan ai është ngritur dhe larguar nga programi.

Të gjitha vajzat, konkurrente në këtë edicion të dytë të programit të dashurisë, kanë konfirmuar se ato nuk kanë më interes për të dalë në takime me Krist Aliaj.

Gjatë programit “Talk Love Story” ai ka deklaruar se ka marrëdhënie intime me vajza të tjera jashtë programit dhe nuk është aty për të gjetur dashurinë apo për t’u martuar.

Në spektaklin live pas transmetimit të klipit me disa prej momenteve më pikante të deklaratave të tij ai është përballur me të gjitha vajzat, por në veçanti me Marinelën dhe Kleonën të cilat janë edhe dy konkurrentet që kanë shfaqur interes për të që në fillim.

“Unë e lashë të dashurin tim për ty”, ka thënë Marinela në spektakël. /tvklan.al