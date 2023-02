Pas deklaratave thumbuese, kunatat pajtohen me puthje e përqafime

19:40 05/02/2023

Me ndërmjetësimin e Eni Çobanit në “Shihemi në Gjyq”, sqarohet se debati midis kunatave për tokën ka të bëjë me pronarët që figurojnë në të. Pas telefonatës gjatë programit “E diela shqiptare” në Tv Klan me specialistin në Senicë, rezulton që 4 bashkëfshatarët e kanë përvetësuar pa të drejtën pronën e Marias dhe vëllait të saj, Fotos.

Me thirrjen e Eni Çobanit që të njihen pronarët e vërtetë, Maria nis të hidhet nga gëzimi. Ajo shkon sërish drejt ndërmjetëses për ta puthur, por ajo i kërkon të dijë se ç’do bëhet me kunatën, Amalinë.

Eni Çobani: Me Amalinë?

Maria: Do ta nxjerr jashtë.

Eni Çobani: Nxirre jashtë.

Maria: Jo, do ikë jashtë. Marsh! Do iki vetëm unë, s’marr më njeri. Ardit, shumë faleminderit. Jam shumë e kënaqur.

Ardit Gjebrea: Të lutem, edhe unë.

Eni Çobani: Po Amalinë?

Maria: Do ta lëmë këtu të vijë tek ti. Të vejë ku të dojë. Ç’dua unë me të?

Eni Çobani: Po Foton?

Maria: Do iki ta gjej vëllanë.

Ardit Gjebrea: Vëllanë e do, Amalinë nuk e do? Hajde ta takojmë bashkë, mos ma prish mua. Mos ma prish mua, takoje dhe Amalinë.

Me fytyrë të qeshur, Maria shkon drejt kunatës së saj për ta takuar dhe debati mes tyre fashitet nën duartrokitjet e publikut./tvklan.al

