Pas dy ditëve të nxehta, fundjava sjell shi

10:32 23/06/2023

Meteorologia: Të shtunën dhe të dielën, rënie të temperaturave, rrebeshe shiu në veri dhe zonat qëndrore

Vala e të nxehtit që ka goditur vendin tonë pritet të largohen ditën e shtunë.

Ditët më të nxehta që janë shënuar gjatë këtij viti deri më tani janë e enjtja dhe e premtja e kësaj jave ku termometri shënoi vlerat maksimale deri në 37 gradë Celsius, në zonën e Elbasanit dhe Beratit.

Veç të shtunës, temperaturat do të pësojnë një tjetër ulje edhe ditën e dielë.

Në fundjavë do të rikthehen dhe reshjet e shiut.

Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, edhe fillimi i javës tjetër do të jetë i freskët. Madje muaji Qershor do të mbyllet me mot të paqëndrueshëm.

