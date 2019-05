Pas lajmit se është shtatzënë, reagon Klea Huta (Video)

Ajo është një showgirl që tërheq gjithmonë vëmendjen e medias me çdo gjë që bën. E kemi parë në shumë dimensione, si moderatore, aktore, madje edhe si këngëtare. Bëhet fjalë pikërisht për Klea Hutën. Ajo ishte sot e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të folur rreth lajmit që u përhap me shpejtësi në mediat rozë, se ajo dhe i fejuari i saj, këngëtari Elgit Doda, janë në pritje të fëmijës së tyre të parë.

Të gjithë i futi në dyshim një postim i Elgitit në profilin e tij në Instagram, ku përmes një fotoje ku shfaqej bashkë me Klean, lajmëronte ndjekësit se ishin në pritje të diçkaje, për të cilën të gjithë menduan se ishte një fëmijë. Por gjatë intervistës Klea Huta i dha fund dyshimeve duke thënë se nuk është shtatzënë, por për shkak të angazhimeve ka lënë pas dore aktivitetin fizik dhe ka shtuar peshë.

“Është diçka krejtësisht tjetër nga lajmi që portalet po konsumojnë ditët e fundit. Duke qenë se jemi personazhe publikë duam të kemi një imazh të kuruar në Instagram. Duke parë se si bota i menaxhon rrjetet sociale kam bërë kërkime se si ta kem imazhin në Instagram dhe kam menduar që disa foto t’i bëj në mënyrë më të rregullt. Ky është kuptimi i fotos. Më ka dalë nami që tek ti them jo sot dhe pastaj del po, por këtë herë është jo vërtetë. Ky lajm u ezaurua dhe më vjen keq që kur të ndodhë vërtetë nuk do të ketë impaktin e duhur. Kam shtuar disa kile, sepse për shkak të angazhimeve nuk jam marrë me aktivitet fizik, por janë vetëm kile ama dhe do t’i heqim. Unë përpiqem të shkoj tre herë në javë në CrossFit. Regjimi ushqimor për një trup të shëndetshëm është shumë i rëndësishëm. Më parë unë haja çdo gjë dhe nuk shëndoshesha, por tani kam kuptuar që nuk mund t’i ha dot të gjitha”, tha Klea./tvklan.al