Pas Lushnjes, Fieri pa raporte lindjeje, drejtori: Mos u merrni me gjëra kot!

21:00 21/10/2022

Më 30 Shtator të këtij viti, emisioni investigativ “Stop” trajtoi problemin e mungesës së raporteve modelare në konsultorin e Gruas në Lushnje, sepse nuk i kishte sjellë ISSH Fier.

Pasi “Stop” zgjidhi problemin e Lushnjes, shumë qytetarë denoncuan mungesën e këtyre raporteve edhe në Fier. Një qytetare thotë se kishte marrë lejen e lindjes në Prill 2022 dhe nuk merr raportet nga Korriku deri më sot.

Denoncuesja: Jam një qytetare nga Fieri. Në muajin Prill 2021 kam marrë lejen e lindjes dhe nga muaji Prill deri në Korrik jam pajisur me lejen e lindjes, por nga Korriku e deri më sot, ne nuk kemi marrë më raporte sepse mungojnë. Kemi shkuar tek Konsultori i Gruas, atje na thonë që mungojnë, do të vijnë këtë javë, do të vijnë në fund të muajit, me shpresën se do të vijnë një ditë. Kanë kaluar 3 muaj që nuk kanë ardhur akoma.

Gazetarja: Për pasojë, ju keni 3 muaj që nuk e keni përfituar lejen e lindjes?

Denoncuesja: Po, prandaj ju drejtova emisionit tuaj që të gjej një zgjidhje.

Për këtë problematikë, “Stop” interesohet tek Qendra Shëndetsore nr. 2 Fier dhe Konsultori i Fëmijës. Atje thonë se nuk kanë patur raporte modelare, por me ngritjen e problemit nga ana e emisionit “Stop” ato erdhën për një vit.

Gazetarja: Më ka ardhur një ankesë nga nënat e reja që janë bërë me fëmijë. Nga Korriku e deri më sot, disa nëna më ankohen se nuk kanë tërhequr raportin e lejes së lindjes dhe për këtë arsye nuk ka marrë pagesën mujore, keni informacion?

Personeli mjekësor: Po, ka pasur mungesë.

Gazetarja: Ju kanë thëën arsyen pse ka pasur mumgesë apo…?

Personeli mjekësor: Ne bëjmë kërkesë në drejtorinë tonë. Arsyeja pastaj nuk është pjesa jonë. I kemi marrë tani, aktualisht kemi raporte, poi shpërndajmë.

Gazetarja: T’i shikoj pak të lutem?

Personeli mjekësor: Ndryshe nga mjeku i familjes nuk e jep online.

Gazetarja: Keni një databazë të të gjithë nënave që kanë pasur këtë problematikë?

Personali mjekësor: Të gjitha nënat që kanë pasur mungesë Korriku dhe Gushti, ne kemi marrë kartelat dhe i kemi lajmëruar që të vijnë t’i marrin dhe aktualisht mund të jenë shumë pak nëna që nuk kanë ardhur që t’i marrin.

Gazetarja: Këtë bllokun këtu deri në çfarë periudhe e keni në gjendje?

Personeli mjekësor: 1-vjeçare normalisht kur bëjmë tërheqjen.

Në mungesë të drejtorit, Sekretarja e ISSH Fier thotë se nuk është personi kompetent për të sqaruar situatën.

Gazetarja: Para disa kohësh, “Stop” trajtoi rastin e mungesës së fletëve modelare Lushnje, raport lindjeje. Por çfarë ndodhi? Pasi u ngrit shqetësimi tek emisionin investigativ “Stop”, Fieri i solli disa flete Lushnjes dhe u zgjidh problem. Tani, duke qenë se ju si Fier i dhatë fleta Lushnjes, tani ngelët vetë pa fleta sepse kam ankesë.

Sekretarja: Unë nuk di të të them më shumë.

Gazetarja: Më thuaj një përgjegjës ose drejtorin.

Sekretarja: Do të përpiqem që të komunikoj pastaj. Mirupafshim.

Gazetarja: Duke qenë se nuk është drejtori, ti je sekretarja e drejtorit. E vure në dijeni?

Sekretarja: Po, e vura në dijeni.

Gazetarja: Do të flasë kush këtu?

Sekretarja: Janë vajzat lart dhe po presin. Unë nuk jam personi kompetent për të të sqaruar.

Gazetarja: Të hipi unë lart?

Sekretarja: Duhet të vinë ato poshtë ndoshta.

Gazetarja: Po më sill pra një person poshtë?

Sekretarja: Po nuk mund t’i detyroj unë se po më vë në pozitë.

“Stop” foli me Drejtorin e ISSH, Xhevit Bushaj, i cili nuk pranoi asnjë shkelje për mos pajisje me raporte modelare, gjë që përgënjeshtrohet nga punonjësit e Qendrës Shëndetsore.

Gazetarja: Pse kanë qenë në mungesë zotëri 2-3 muaj?

Drejtori ISSH-së Xhevit Bushaj: Nuk kanë qenë në mungesë asnjë ditë!

Gazetarja: Jeni i sigurtë?

Drejtori ISSH-së Xhevit Bushaj: Kush ka pasur nevojë, ka ardhur e ka marrë. Më dëgjo tani! Kush ka ardhur, ka patur nevojë.

Gazetarja: O shoku drejtor, nuk jemi punonjësit e tu ne.

Drejtori ISSH-së Xhevit Bushaj: Shumë mirë! Edhe unë këtë po ju them.

Gazetarja: Nuk ke pse bërtet se je dhe titullar. Ke një qendër shëndetësore këtu tek 2-shi në Fier që nuk ishte e pajisur me modelar.

Drejtori ISSH-së Xhevit Bushaj: Në asnjë mënyrë! Ato ia fut kot ti, jo unë! Kush ka patur kërkesë, ka marrë.

Gazetarja: Tani më thuaj arsyen e mungesës.

Drejtori ISSH-së Xhevit Bushaj: Kemi gjendje në magazinë sa të duash. Shiko gjendjen në magazinë!

Gazetarja: Tani, mos më thuaj gjendjen e magazinës, shpërndaji ndonjëherë kur të kesh kohë. Vetëm ti ke të drejtë mor zotëri.

Drejtori ISSH-së Xhevit Bushaj: Ti fol si të duash.

Gazetarja: Unë flas me fakte.

Drejtori ISSH-së Xhevit Bushaj: E mos u merr me gjëra koti!

Gazetarja: Gjëra koti janë këto e? Zotëri ty të kalon rroga muaj për muaj kurse nënave çfarë rëndësie ka…

Drejtori ISSH-së Xhevit Bushaj: Edhe atyre u ka kaluar, mos ki merak!

Gazetarja: Jo, nuk iu ka kaluar./tvklan.al

