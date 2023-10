Pas ndërprerjes së takimit Belgjikë-Suedi, tifozët mbahen në stadium: Autori i vrasjes së 2 suedezëve ende në arrati, Brukseli në alarm

23:38 16/10/2023

Autori i dyshuar i vrasjes së dy suedezëve mbrëmjen e kësaj të hëne në Bruksel është ende në arrati. Ngjarja e rëndë ndodhi para takimit Belgjikë-Suedi dhe viktimat mbanin veshur fanellën e kombëtares suedeze ( Lexo më shumë ). Sulmi me armë ndodhi në Boulevard d’Ypres dhe po konsiderohet nga autoritetet belge sulm terrorist.

Në disa video të postuara në rrjetet sociale, tregohet momenti kur autori i veshur me të kuqe qëllon me kallashnikov. Po ashtu, në një tjetër video, shfaqet një person që besohet të jetë agresori, i cili thotë se sulmin e ndërmori në emër të Allahut.

This is the Islamist terrorist who just killed at least three people in #Brussels.

'I am a fighter for Allah. We live for our religion and we die for our religion. Your brother took revenge in the name of Muslims. I have killed 3 Swedes so far'.