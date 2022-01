Pas pozave me bikini në të ftohtë, Cindy Marina zbulon risitë në jetën e saj

18:30 26/01/2022

Kur hap faqen e Instagramit të Cindy Marinës, bukuroshes shqiptare shikon pafund foto të bukura, ndërsa postimi i fundit i saj duket sikur është një rikujtim i stinës së verës. Por, në të vërtetë, videoja është xhiruar në detin e ftohtë të jugut, vetëm pak ditë më parë në temperatura të ulëta.

Për emisionin e pasdites, “Rudina” në Tv Klan, Cindy tregon si është të jesh një modele edhe kur moti nuk është në favor.

Cindy Marina: Ishte shumë ftohtë. Unë jam tip që vërtet kam ftohtë gjatë gjithë kohës, edhe në verë dhe ishte një gjë e vështirë, por gjithsesi puna e kërkon. Ndoshta njerëzit që nuk punojnë në këtë fushë nuk e dinë, por një fushatë vere fillon që në dimër.

Kështu shkon dhe duhet të përballesh me temperatura të ndryshme e shumë gjëra të tjera, por ky ishte një set fotografik që e shijova shumë dhe jugu i Shqipërisë është tepër i bukur.

Rudina Magjistari: Keni qenë në jug të Shqipërisë. Ku konkretisht?

Cindy Marina: Në Vlorë. Kisha ftohtë, por besoj që ia vlejti sepse fotot dolën shumë bukur.

Prej disa kohësh, Cindy është angazhuar në karrierë ku edhe po ngjit shkallët në ritmin e duhur. Por a është beqare një bukuroshe si modelja e njohur?

Rudina Magjistari: Ndërkohë, angazhime të tjera të tuat për momentin?

Cindy Marina: Tani jam shumë e angazhuar me punën si gazetare sportive, pothuajse çdo fundjavë jam në Milano për ndeshjet më të mëdha, më të rëndësishme të javës për Serinë A. Pas dy javësh do jem përsëri për derbin Inter-Milan që është ndeshja më e madhe e vitit dhe kjo është fokusi im më i madh. Gjithsesi, po shoh për ta hapur më shumë rrugën për në Milano, Itali dhe besoj që për pak do të lajmëroj një lajm shumë të bukur.

Rudina Magjistari: Një projekt të ri që i takon fushës profesionale apo private?

Cindy Marina: Në fushën profesionale dhe modeling.

Rudina Magjistari: Menduam që edhe lajmet e fushës private i presim. Është ende herët për të thënë diçka?

Cindy Marina: Besoj që po. Nuk do flas ende për jetën private./tvklan.al