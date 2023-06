Pas pushimeve, Marsela Çibukaj ka gati një surprizë për admiruesit e saj

Shpërndaje







18:31 08/06/2023

Sezoni veror do të jetë edhe nisja e punës për Marsela Çibukajn. Koncertet dhe angazhimet nuk do të mungojnë deri në fillim të vjeshtës kur do të sjellë një tjetër projekt. Këngëtarja zbulon në “Rudina” në Tv Klan se do të publikojë albumin e parë të karrierës.

Marsela Çibukaj: Së shpejti kam dëshirë të publikoj albumin tim të parë.

Rudina Magjistari: Brenda sezonit të verës?

Marsela Çibukaj: Albumi ka përfunduar, është një bashkëpunim të cilin e kam kryer me artistë të rinj dhe shumë të talentuar në studio. Kemi një vit që punojmë mbi këto këngë. Janë këngë shumë të bukura dhe që synojnë të lartësojnë gjithmonë e më shumë muzikën shqiptare. Kam dëshirën t’i përcjell tek publiku i gjerë në fillim të vjeshtës, aty kur kemi mundësi që të kemi dhe vëmendjen e duhur se tani do jemi të gjithë nëpër plazhe dhe janë të justifikuar të jenë nëpër plazhe.

Do jetë një ose dy mbrëmje prezantimi jo vetëm të këngëve të reja, por edhe të këtyre viteve që unë tashmë po kaloj në Shqipëri, mbushur me këngë, mbushur me eksperienca të bukura, me njerëzit të cilët kanë qenë pjesë e këtij rrugëtimi deri më tani./tvklan.al