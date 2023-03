Pas shumë vitesh, shtetet e OKB-së bien dakord për mbrojtjen e detit të hapur

11:51 06/03/2023

Pas pesë vitesh negociata për të mbrojtur detin e hapur, shtetet anëtare të OKB-së ranë dakord të Shtunën për vënien në zbatim të traktatit të parë ndërkombëtar.

Përmbajtja e këtij traktati nuk është bërë ende publike, por aktivistët mbështetën vendimin duke e quajtur një hap të madh për mbrojtjen e dioversitetit dhe gjithë sipërfaqes ujore që mbulon thuajse gjysmën e planetit.

“Lajm i mirë”, shkroi Catherine Colonna, Ministrja e Punëve të Jashtme të Francës. “Marrëveshja historike në Kombet e Bashkuara për të mbrojtur detin e hapur, domethënë 60% të hapësirës detare të botës! Urime të gjithë negociatorëve dhe ekipeve tona që finalizuan marrëveshjen.”

Ky traktat shihet si thelbësor për ruajtjen e 30% të tokës dhe oqeanit të botës deri në vitin 2030, siç është rënë dakord nga qeveritë botërore në një marrëveshje historike të nënshkruar në Montreal në Dhjetor të vitit të kaluar. Ky tekst u përfundua pas dy javësh intensive dialogu, duke përfshië dhe një seancë maratonë të Premten.

Marrëveshja do të miratohet zyrtarisht më vonë pasi të jetë verifikuar nga ana ligjore dhe të jetë përkthyer në 6 gjuhët zyrtare të Kombeve të Bashkuara.

Edhe pse detet e hapura përbëjnë më shumë se 60% të oqeaneve të botës dhe gati gjysmën e sipërfaqes së planetit, nuk ka pasur vëmendjen e duhur për speciet. Ekosistemet e oqeanit krijojnë gjysmën e oksigjenit për njerëzit dhe kufizojnë ngrohjen globale duke thithur pjesën më të madhe të dioksidit të karbonit të emetuar nga aktivitetet njerëzore. Por, ato kërcënohen nga ndryshimet klimatike, ndotja dhe peshkimi i tepërt. Vetëm rreth 1% e deteve të hapura janë aktualisht të mbrojtura./tvklan.al

