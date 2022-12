“Pas tërmetit të 2019-ës, qeveria ka qenë e qartë”, Hoxha: Bonusi i qirasë për disa familje dhe fondi…

21:12 19/12/2022

Analisti Artan Hoxha u shpreh në studion e “Milori Live” në Klan News se pas tërmetit të 2019-ës, qeveria ka qenë e qartë në mënyrën si ka vepruar.

Hoxha tha se ka dhënë bonusin e qerasë për familjet derisa shtëpia e tyre të rindërtohej dhe fonde për riparim në banesa me dëme më modeste.

Pjesë nga intervista në studio:

Mirela Milori: Mund të jetë ndëshkueshmëri dhe për njerëzit që mund të kenë luajtur me ligjin, në atë zonën gri.

Artan Hoxha: Në lidhje me pasojat që solli tërmeti i Nëntorit 2019, qeveria ka qenë e qartë. Do ndërtoj shtëpia dhe shtëpitë do jepen pa pagesë. Do strehohen dhe do jepet bonusi i qerasë familjeve që janë në pritje të rikonstrukturimit të shtëpive. I ka dhënë, për ndërtesat që dëmet kanë qenë më modeste, familjeve u ka dhënë fond për të bërë riparime vetë. Pra ka pas ndërtime që janë ndërmarrë nga vetë qeveria apo janë dhënë fonde për të mirëmbajtur apo ristrukturuar shtëpitë. Varet nga shkalla.

Pra, e thënë në këtë mënyrë aksionet dhe veprimet e qeverisë nuk janë për t’u sharë. Por, si ka mundësi që edhe kur do të bësh mirë, shkakton irritim, shkakton mosbesim, inat, protestë?!

Pse? Sepse nuk është e besueshme në shumë gjëra./tvklan.al