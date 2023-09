Pas ultimatumit të Haris, Amadea premton që s’do i flasë Denisit në takim

12:46 20/09/2023

Haris shfaqi xhelozi për Amaden dhe është shprehur që s’do e lejojë këtë të fundit të dal në takim me Denisin.

Ishullorët janë mbledhur duke diskutuar për Denisin dhe është Everaldo ai që i jep leksione Amadeas sesi ta “injorojë” Denisin në takim.

Amadea: Do i them Denisit, më ka thënë Harisi do të të them vetëm mirëmëngjes, qysh je dhe mirëmbrëma.

Për më shumë video të tilla, ndiqni episodin ditor të Love Island Albania në orën 18:20, në Tv Klan./LoveIslandAlbania