Pas vizitës në Washingon, kreu i SPAK takon Ambasadoren Kim

23:31 24/08/2022

Pas kthimit nga vizita zyrtare që zhvilloi në Washington, kreu i SPAK Arben Kraja u takua këtë të mërkurë me ambasadoren amerikane në vendin tonë, Yuri Kim.

Ishte vetë ambasadorja e cila teksa përcolli këtë foto shkruajti: “Kënaqësi të mirëprisja shefin e SPAK, Arben Kraja pas vizitës së tij zyrtare në Washington, e cila forcon më tej bashkëpunimin SHBA-Shqipëri në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SHBA do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm punën e SPAK dhe institucioneve të tjera të reformës në drejtësi”./tvklan.al

Pleased to welcome back SPAK chief Arben Kraja after his official visit to Washington, which further strengthens 🇺🇸🇦🇱 cooperation in the fight against corruption & organized crime. 🇺🇸 will continue to strongly support the work of SPAK & other institutions of justice reform. https://t.co/vFc2vRFBJZ pic.twitter.com/IRwuoYf27H