Pas vrasjes së shqiptarit në Athinë qëndron “Skuadra L”

12:48 23/02/2023

Identifikohen 4 prej tyre, gjendet makina e arratisjes

Policia greke është vënë në ndjekje të një grupi të rrezikshëm shqiptarësh që operon në lokalet e natës në qendër të Athinës të dyshuar si autorë të vrasjes së 37-vjecarit shqiptar mbrëmjen e së martës në një lokal në Nea Ionia.

Përplasja mes këtij grupi që e identifikojnë veten si “Skuadra L” pasoi me vdekjen e hidraulikut Pëllumb Islami që u godit aksidentalisht nga një plumb duke parë një ndeshje të Champions League me një mikun e tij në një tavolinë tjetër. Pas ngjarjes disa nga personat u larguan me shpejtësi me një makinë tip Benz siç duket edhe në pamjet e kamerave të sigurisë.

Makina u gjet nga policia pas disa orësh e braktisur në një tjetër zonë të kryeqytetit grek. Një pjesë tjetër mësohet se është larguar me një makinë tip Xhip ndërsa në vendin e ngjarjes mbeti e braktisur edhe një Kadillak luksoz. Mediat greke shkruajnë se të gjitha makinat rezultojnë të marra me qira me dokumente të falsifikuara.

Hetuesit janë duke analizuar gjurmët e lëna në makina. Kjo ka bërë që të identifikohen 4 prej 7 shqiptarëve të përfshirë në sherr. “Skuadra L” konsiderohet nga autoritetet greke si një organizatë mafioze që vitet e fundit e ka shtrirë aktivitetin e saj në trafikun e drogës, gjobëvënie dhe kontrollin e prostitucionit.

Grupi dyshohet se mban lidhje edhe me elementë të rrezikshëm kriminalë në burgje. Policia ra në gjurmë të tyre vetëm pak kohë më parë kur një 22-vjeçare e mbajtur peng nga një prej anëtarëve për më shumë se 3 muaj, arriti të arratiset dhe të rrëfejë gjithçka për bandën në fjalë.

