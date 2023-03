“Pasaportat e Arta”, Rama: Kemi pezulluar procesin deri në vendimin e Gjykatës Europiane

13:45 16/03/2023

“Pasaportat e Arta” janë një proces i pezulluar deri sa të ketë një vendim nga Gjykata Europiane, e cila po shqyrton një çështje të tillë.

Në konferencën e përbashkët nga Tirana me zyrtarët e BE, Borrell dhe Varhelyi, Rama tha se kjo çështje nuk do të diskutohet deri kur të ketë vendim.

“E kemi pezulluar procesin deri kur të sqarohet në nivel europian qëndrimi. Ne nuk e shpikëm këtë, e morëm nga vendet e BE-së që e kanë zbatuar me sukses. Ka një çështje në Gjykatën Europiane. Nuk do ta nxjerrim më këtë iniciativë në tavolinë pa parë si do përfundojë çështja në Gjykatën Europiane. Nëse Gjykata Europiane do të vendosë kundër pasaportave të arta kjo është një çështje e mbyllur. Nëse Gjykata Europiane do të vendosë pro, atëherë sigurisht çdo vend do bëjë zgjedhjen e vet”, deklaroi Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al