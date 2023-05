Pashk Gjoni: Qytetarët e Lezhës po tentojnë t’i blejnë, ka njerëz që vijnë me lot në sy…

20:12 11/05/2023

Gjoni: Në Lezhë po shantazhohen punonjësit e spitalit për vota, më kanë treguar nën zë

Pashk Gjoni, kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet lokale të 14 Majit në Lezhë, ka folur këtë të Enjte për Klan News lidhur me fushatën elektorale. Gjoni u shpreh i bindur se me 14 Maj ai do të jetë fituesi.

Ai u shpreh dhe për akuzat e ngritura ndaj tij nga kryebashkiaku aktual i Lezhës, Pjerin Ndreu.

“Qytetarët e qarkut Lezhë më njohin mirë sepse kam 33 vjet që punoj si mjek dhe 30 vjet që punoj si mjek ortopet romatolog, dhe njihem me familjen, me persona, me gjithë qarkun e Lezhës. Por dua t’i them këtyre që unë jam themelues i PD-së, ku kam punuar si mjek dhe kam vazhduar për 32vjet të jem anëtar i kësaj partie dhe sot jam përfaqësues i opozitës, jam përfaqësues i PD-së, dhe dua t’i them Pjerinit dhe të gjithë atyre që fshihen pas tij, që PD në Lezhë është më e bashkuar se kurrë ndonjëherë në këto 32-vite.

Kjo falë idealizimit që PD mbart brenda, por pa dashur të mburrem këtu u them edhe falë aftësive të mia për t’i bashkuar të gjithë këta personalitete që kanë qenë të ndarë në një vend dhe në një tjetër. PD është vitale, është e fortë dhe e pamposhtur. Mbas datës 14 do ta shohim çfarë do ndodhi në Bashkinë e Lezhës. Do ta fitojmë bashkinë e Lezhës si më të mirë, dhe do ta fitojmë me një rezultat që Pjerini nuk e ka parë siç tha në ato ëndërrat e netëve të dimrit, që do t’i bëhet fiksim dhe nuk ka për ta kaluar ndonjëherë Lezhën me atë turp që do ta mbulojmë pas datës 14”.

Sipas Gjonit, opozita në Lezhë është e bashkuar dhe në zgjedhje ka hyrë vetëm me një kandidaturë.

–Po thoni që nuk reflektohet aspak në qytetin e Lezhës përçarja e PD në qendër?

“Jo, këtë të ma thotë Pjerini se kush është nga ata që po punojnë. PD është me një kandidaturë, komplet opozita është më një kandidaturë dhe nuk ka një kandidaturë tjetër. Është tjetër listat e këshillave dhe tjetër kjo.“

–Alibeaj nuk ka kandidat në Lezhë, por gjithsesi ka një përçarje të PD që reflektohet qoftë edhe në psikologjinë e qytetarëve.

“Në bashkinë e Lezhës, PD është më e bashkuar se kurrë, dhe kjo mund të vërtetohet”.

Gjoni e akuzoi sërish konkurrentin e tij politik, se nuk ka një banesë në Lezhë.

“E sfidoj Pjerin Ndreun të thotë kur e ka bërë pashaportizimin në Lezhë. Dhe unë po u them e ka bërë 6 muaj para katër viteve, para datës së zgjedhjeve sepse nuk e ka këtu. E sfidoj para shqiptarëve që të thotë ku u banon gruaja dhe fëmijët e tij, të cilët banojnë në Tiranë dhe jo në Lezhë. E treta, Pjerin Ndreu atje ku thotë në atë adresë ka një shtëpi, nuk është në emrin e tij dhe e them me përgjegjësi të plotë. Është një shtëpi që e përdor si hotel, dhe për të pushuar. Nuk është shtëpia e tij dhe nuk është në emër të tij. Ai duhet t’i thotë lezhajanëve ku u banon familja dhe shtëpinë në emër të kujt e ka”.

Sa i përket një plani për përmbytjet e përvitshme në zonën e Lezhës, Gjoni deklaroi se do ta eliminojë totalisht këtë problematikë.

“Ky e sigurt që po të kishte një projekt shpëtimi 3D, do e kishte bërë të sigurtë. Por ky katër vite nuk nguli një gozhdë, pse duhet ta besojnë qytetarët që do ta bëjë në katër vitet që vijnë. Këta bëjnë një projekt për të furnizuar me ujë të pijshëm Talen dhe Shënkollin, por në fakt atje problem më i madh janë rrugët. Problemi i ujit është në Zejmen dhe në Manati. Atë nuk e bënë sepse kishte kosto më të lartë, dhe vendosën të investonin atje ku mundësia e përfitimit do të ishte më e madhe. Atje ku kanë nevojë për ujë nuk po u çojnë ujë, atje ku kanë nevojë për rrugë nuk po u çojnë rrugë”.

Gjoni thotë se fenomeni i shit-blerjes së votës është mjaft prezent, dhe punonjësit zyrtarë janë duke u shantazhuar nga eprorët e tyre për sigurimin e votave.

“Ju e dini mirë e kanë parë shqiptarët me zë dhe figurë çfarë kanë bërë për të blerë votat, çfarë kanë bërë për të shtrembëruar vullnetin e votuesit dhe çfarë po bëjnë këtu. Unë e ndesh çdo ditë që njoh infermierë, dhe e di çfarë po u bën drejtori i spitalit në emër të tyre, duke i kërkuar lista, duke i shantazhuar, duke i kërkuar të mbrojnë vendet e punës. Çfarë bëjnë tatimet dhe inspektorët e tatimeve, apo bizneseve private. Më takojnë nën zë, më telefonojnë dhe më thonë aman mos na nxirr po ne nuk i votojmë këta më, na morën shpirtin.

Çfarë u bëjnë punonjësve të bashkisë, si i kërcënon, do votoni, do sillni nga dy familjarë. Nuk kanë qenë të zotët të mbushin sheshin në ditën që ka bërë takimin përmbyllës në Lezhë. Ne jemi qytetarë, ky është i ardhur këtu dhe nuk e kupton çfarë duan qytetarët. Ka njerëz që më vijnë me lot në sy, dhe më thonë doktor nuk vij dot se më heqin vajzën ose djalin nga puna. Po tentojnë t’i blejnë. Vetë zotëria shkon shtëpi në shtëpi duke kërkuar që të blejë vota. Vëllezërit e tij janë gjithë ditën duke blerë vota në Tale dhe Zejmen. Ne jemi opozitë, çfarë do kemi në dorë./tvklan.al