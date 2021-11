Pasi ia ngatërroi emrin me Dean, Daniela i kthehet Vilianit: Dalim të tre si e ke qejfin?

16:43 24/11/2021

Në “Talk Love Story” në Tv Klan është komentuar në lidhje me zgjedhjen e Danielës, e cila i ka dhënë një mundësi Vilianit për ta njohur më shumë për takimin e radhës.

Ka qenë Kristi, ai që ka rrëmbyer vëmendjen me deklaratën e tij se do të donte shumë të ishte në vendin e Frankos gjatë takimit me Danielën.

Kristi: Unë doja të isha në vendin e Frankos sepse ishte date perfekt në çdo aspekt…

Jerina: Deri tani janë prirur nga pamja fizike, ndërsa tani janë duke bashkëjetuar çdo ditë.

Bleona: Mendoj se Viliani i ka dhënë një kimi në takimet e mëparshme. Mendoj se me Frankon kishte kimi.

Roberti: Zgjedhjet janë mekanike dhe pjesë e show-t dhe duhet të bëhet sepse kështu është formati dhe kaq.

Daniela: Unë nuk e konfirmoj fare komentin e Robertit, sa për zgjedhjen time ndaj Vilianit ishte shumë spontante, më bëri kimi dhe për vete.

Vilian: Mendoj se Dea, kjo Daniela…

Dea: Vilian mendon për mua?

Daniela: Vilian, dalim të tre si e ke qejfin…

Vilian: Mendoj se ka zgjedhur më shumë me ndjenjë…

Daniela: Tipi i Vilianit më pëlqen nga ajo që e njoh në prapaskenë./tvklan.al