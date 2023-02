Pasiguri te Chelsea

Shpërndaje







23:48 23/02/2023

Lojtarët e bluve nuk besojnë te cilësia e blerjeve të reja, kanë frikë se do shiten në verë

Pas bujës së afrimeve te reja, radhën te Çelsi e kanë dyshimet. Situata brenda grupit te Çelsit nuk është aspak e qetë. Senatorët e bluve të Londrës nuk janë të bindur se blerjet me vlerë 680 milionë Euro janë në përputhje me standardet e tyre, për më tepër që janë ‘të shqetësuar se do të shiten’.

Pronarët e klubit anglez, Tod Boeli dhe Behdad Eghbali janë të vetëdijshëm se sa stres ka sjellë rindërtimi që ata kanë nisur, raporton “The Athletic”. Megjithatë, ata mbeten në mbështetje të plotë të Graham Potter dhe janë kundër largimit të tij nga detyra, derisa ai të tregojë veten pasi të ketë punuar me një “grup lojtarësh të të bashkuar”.

Shpenzimet e Janarit të Chelsea me vlerë 366 mln Euro, ishin më të mëdha se ato të çdo klubi në La Liga, Serie A, Bundesliga dhe Ligue 1 së bashku.

Enzo Fernandez, Mudrik, Badia-shile, Gusto, Santos, Fofana, Joao Felix dhe Madue-ke u afruan në mekaton e dimrit.

Yjet anglezë të ekipit kanë frikë se do të shiten në verë, pasi klubit i duhet që të përmirësojë bilancet.

Për më tepër që tek ata mbizotëron ideja se lojtarëve të rinj do t’u jepet më shumë përparësi në fushë, me qëllim zbavitimin e një strategjie afatgjatë.

Klan News