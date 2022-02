Pasion dhe pushtet – Episodi 122

23:00 17/02/2022

Hulia vendos të lidhet me Arturon. Si do ta presë Eladio këtë gjë?

Çfarë do të mësojë Gabriela nga Agustin mbi Frankon?

Daniela i rikthehet përsëri drogës. Çfarë do të ndodhë me të kësaj here?