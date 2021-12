Pasion dhe pushtet – Episodi 82

23:00 21/12/2021

Arturo mëson nga babai i Hulias që Franko është në të vërtetë djali i Eladios.

A do të ketë guximin ai t’i thotë këtë të vërtetë Hulias?

Çfarë do të nodhë tashmë me marrëdhenien e saj me Eladion?