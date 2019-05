Pasta me patate dhe karkaleca (Video)

Përbërësit:

500 gr patate

500 gr miell

290 gr ujë

100 gr gjizë

100 gr karkaleca

15 gr vaj ulliri

2 domate

Hudhër

Borzilok

Mente

Kripë

Piper

Përgatitja:

Në një tenxhere me ujë vendosim patatet që të ziejnë. Në një tas vendosim miellin, shtojmë ujin, vaj dhe përgatisim brumin. Më pas brumin e mbështjellim me letër pelikul dhe e lëmë të pushojë. Në një tigan me pak vaj ulliri, shtojmë hudhër, më pas karkalecat, i skuqim bashkë dhe i shuajmë me konjak. Pasi të avullojë alkooli shtojmë në to domate të prera në kubike.

Vendosim në një tas gjizën, shtojmë në të mente të grirë, borzilok, patatet e ziera dhe të shtypura, kripë, piper dhe vaj ulliri.

Hapim brumin dhe e presim në forma rrethore, i mbushim me masën që përgatitëm me gjizë dhe i vendosim të ziejnë në tenxheren ku ziemë patatet. Pasi të ziejnë për shumë pak minuta i vendosim në tiganin ku kemi skuqur karkalecat. I ziejmë pak bashkë që të lidhen dhe janë gati./tvklan.al