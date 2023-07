Pastiçeria në Lisbonë që realizon biskota me imazhin e Papës

18:05 29/07/2023

Ati i Shenjtë do të vizitojë Portugalinë në datën 2 deri në 6 Gusht në Ditën Botërore të Rinisë

Ndërsa Lisbona përgatitet për një vizitë të gjatë nga Papa Françesku javën e ardhshme, një pastiçeri vendase ka nxjerrë një ëmbëlsirë krejt të re për të shënuar këtë rast: një biskotë me foton e Papës.

Ideja filloi si një shaka e midis një prej pronarëve të Balcao do Marques, Fernando Santos, dhe pastiçerëve të tij. “Ne po bënim shaka me pastiçerët dhe thamë: ‘Po vjen Papa, çfarë mendoni për të bërë një biskotë papale?’ Ishte pak shaka dhe shakaja u bë qesharake. Njerëzit filluan ta pëlqejnë“, u shpreh Fernando.

Ata tani po realizojnë 120 biskota në ditë dhe shpresojnë të shesin mijëra. Vlera e tyre është 2.2 Euro. Dizajni i tyre përmban një imazh të printuar të apës, të vendosur mbi një biskotë të bërë në mënyrë artizanale të zbukuruar me krem ​​që spërkatet me sheqer me ngjyrë.

Papa Françesku do të vizitojë Portugalinë nga data 2-6 Gusht. Pastiçeria në qendër të qytetit është afër një prej vendeve ku Françesku do të marrë pjesë në Ditën Botërore të Rinisë, një mbledhje globale e të rinjve katolikë që zhvillohet nga 1 deri në 6 Gusht. Autoritetet presin që të marrin pjesë më shumë se një milion njerëz.

