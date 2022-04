Pastori Akil Pano: Rreziku i kultivimit të kanabisit mjekësor në Shqipëri

22:40 12/04/2022

Pastori Akil Pano, i ftuar në emisionin “Opinion”, ka folur për rrezikun e kanabisit mjekësor në Shqipëri.

“Nëse këtë diskurs do ta diskutonim në një shoqëri ku mbretëron ligji atëherë biseda do të ishte, unë do ta hiqja kollare, do ta bisedonim më lirshëm dhe do ta diskutonim gjënë shumë më shpenguar. Rreziku është i tillë i nderuar Fevzi, nëse vetëm dy ditë më parë Policia e Shtetit ka arrestuar punonjës të policisë për shkak të mitmarrjes, atje ku ngrihet dhe ulet trau, kush do garantojë shqiptarët që punonjësi i Tatimeve, oficerët e zonave të caktuara do të jenë njerëz me integritet të cilët nuk do të marrin para edhe nga parcela e atij fermerit i cili nuk ka qenë në gjendje që të marrë koncesionin edhe nuk ka qenë në gjendje për të marrë leje për të prodhuar në parcelën e vet kanabisin mjekësor. Unë shikoj që legalizimi i këtij aktiviteti, e dini çfarë do të bëjë? Do të bëjë atë që komisioni Nixon në vitet ‘60 bëri lidhur me pornografinë. Nëse deri në vitet ’60 pornografia shihej si diçka e kundraligjshme, u legalizua, u hap. Mori dhenë. Kjo histori do të heqë dekriminalizimin dhe si koncept në kokën e shqiptarëve. Nëse si shqiptarë kemi mbjellur kodrat dhe fushat e vendit tonë kur ky ishte aktivitet i jashtëligjshëm, kush do na garantojë që aktivitetet e jashtëligjshme nuk do të jenë të një niveli më të lartë se sa janë”, tha pastori./tvklan.al