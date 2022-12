Pasuesi i Santos te Portugalia

12:17 16/12/2022

Federata ‘shënjestrën’ Jose Mourinho, në listë edhe Fonseca e Jesus



Stoli i kombëtares së Portugalisë është bosh pas largimit të Fernando Santos. Luzitanët vendosën që të ndërprisnin marrëdhënien me teknikun 68-vjeçar, për t’i dhënë kështu fund rrugëtimit të suksesit që filloi në Shtator 2014. Federata portugeze ka nisur të mendoj për pasuesin e tij, me emrat që sigurisht janë të shumtë. Dëshira e madhe e tifozëve portugez është Jose Mourinho, trajneri më i mirë në qarkullim në dekadat e fundit.



Diçka që e konfirmon e përditshme sportive “Record” pretendon se Mourinho është objektivi numër 1 i Federatës për të marrë përsipër kombëtaren në kualifikueset e Euro2024. Madje thuhet se palët kanë një marrëveshje verbale, që do i lejonte teknikut të merrte drejtimin në mënyrë të përkohshme pasi duhet të mbyll sezonin me Romën. 59-vjeçari nuk ka drejtuar asnjë skuadër kombëtare në karrierën e tij, teksa në nivel klubesh ka drejtuar dy herë Porton, Chelsea, Interin, Real Madrid dhe Manchester United.



Me suksesin në finalen e Tiranës ku arriti që të sigurojë titullin e Konferencë League, Mourinho u bë trajneri i parë që fiton të gjitha garat aktuale të UEFA-s. kontrata me Romën zgjat deri në vitin 2024, por besohet se nuk do jetë aspak problem për tu prishur. Në listën e dëshirave të Portugalisë për stolin gjenden edhe trajnerët portugez, Rui Jorge që drejton kombëtaren U-21, Abel Ferreira aktualisht te Palmeiras, Paulo Fonseca i Lille, Rui Vitoria (Egjipt) dhe Jorge Jesus (Fenerbahce).

