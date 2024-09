Patosi me ujësjellës të ri në Pranverë Balluku: Rreth 40 mijë banorë do të kenë ujë të pijshëm me standarde

Rreth 40 mijë banorë të Patosit do të furnizohen me ujë të pijshëm falë investimit në ujësjellësin e ri. Zv.Kryeministrja, Belinda Balluku u shpreh se ujësjellësi i ri pritet të përfundojë në Pranverën e vitit 2025. Balluku shtoi se në fokus mbeten ulja e humbjeve në rrjet dhe përmirësimi i të ardhurave në këtë sektor. Duke qene se Patosi është zonë naftëmbajtëse, nuk rekomandohet përdorimi i puseve të ujit, ndaj investimi në ujësjellësin e ri sipas Ballukut është zgjidhja për banorët. Klan News