Patozi: Do hyja në zgjedhje edhe po të kisha përballë Musolinin

Kordinatori i partisë më të re, Bindja Demokratike, Astrit Patozoi, deklaroi nga studio e “Opinion” në Tv Klan, se edhe nëse do të kishte Musolinin përballë nuk do të hiqte dorë nga pjesmarrja në zgjedhje në mënyrë që të ndryshojë situatën në vend.

“Unë jam kundër revolucionit. Unë mendoj se dhe Musolinin të kisha përballë do të hyja në zgjedhje. Opozitat nuk kanë ikur as nga Millosheviçi dhe as nga luftërat. Unë nuk mendoj se Edi Rama është më i keq së Millosheviçi. Ne duhet të hymë në zgjedhje se nuk kemi rrugë tjetër për të ndryshuar qeverinë. Ne duhet ti imponohemi qeverisë duke e konkurruar në zgjedhje. Në rast se opozita thotë se sondazhet janë në favorin tonë, si do ti materializojmë sondazhet? Shqipëria është vend normal. Unë mendoj të hymë të gjithë, unë mendoj se ne jemi brenda sistemimit, i cili është i deformuar por do ndryshojë”.

Ndërsa nëse do të negociojë apo jo me Edi Ramën nëse e fton për Reformën Zgjedhore, Patozi tha mund të konsultohet, por nuk mund të marri vendime i vetëm.

“Nuk mund të marr vendime i vetëm. Në rast se qeveria do të ketë vullnet të ftojë çdo forcë politike dhe ne do të jemi një nga ato”./tvklan.al